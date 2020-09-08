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Факти / Світ

У ПАР зачинили магазини косметики через “расистську” рекламу

Кілька магазинів компанії Clicks, яка випускає товари для краси та здоров’я, змусили зачинити у ПАР через “расистську” рекламу.

Біля пунктів продажу пройшли акції протесту представників партії Борці за економічну свободу (EFF), після чого магазини були змушені припинити торгівлю.

На думку мітингувальників, реклама засобу для догляду за волоссям від Clicks є расистською, оскільки в ній чорні пасма виглядають тьмяними та пошкодженими, а світлі – здоровими та гладкими.

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Південна Африка

Політична партія планує вимагати зачинення усіх магазинів, тоді як представники компанії погрожують позовом до суду.

Звинувачення у расизмі

Темношкіра фігуристка Марія Гербер звинуватила виробників панчох у расизмі.

Вона була спортсменкою 22 роки.

За цей час їй було складно підбирати панчохи, які б пасували до її кольору шкіри.

Джерело: ВВС

Фото: EFF

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