Собрание более 6 человек запрещены: Англия вводит жесткий карантин

В Англии с 14 сентября запретят любые собрания более шести человек.

Усиление карантина связано с ростом количества случаев коронавируса.

С 14 сентября полиция получит новые полномочия штрафовать любую группу численностью более шести человек, которая собирается в помещении или на открытом воздухе.

Ранее полиция могла вмешиваться в собрание более 30 человек.

Будут исключения для людей, которые собираются на работу, свадьбы и похороны, а также для организованных видов спорта — но вечеринки в пабах и ресторанах попадут под новые ограничения.

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Потенциальный удар для экономики

К усилению карантина власти побудило растущее беспокойство по поводу того, что количество новых случаев Covid-19 снова быстро растет после того, как ограничения были ослаблены.

Такой шаг властей потенциально может стать ударом для экономики Великобритании, которая упала на 20,4% во втором квартале 2020 года.

Рост количества случаев в Великобритании, где за последние дни наблюдается около 3 тыс. подтвержденных ежедневных инфицирований, следует за подобным ростом за последние недели в других европейских странах.

Источник: The Print