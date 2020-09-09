Собрание более 6 человек запрещены: Англия вводит жесткий карантин

В Англии с 14 сентября запретят любые собрания более шести человек.
Усиление карантина связано с ростом количества случаев коронавируса.
С 14 сентября полиция получит новые полномочия штрафовать любую группу численностью более шести человек, которая собирается в помещении или на открытом воздухе.
Ранее полиция могла вмешиваться в собрание более 30 человек.
Будут исключения для людей, которые собираются на работу, свадьбы и похороны, а также для организованных видов спорта — но вечеринки в пабах и ресторанах попадут под новые ограничения.
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Потенциальный удар для экономики
К усилению карантина власти побудило растущее беспокойство по поводу того, что количество новых случаев Covid-19 снова быстро растет после того, как ограничения были ослаблены.
Такой шаг властей потенциально может стать ударом для экономики Великобритании, которая упала на 20,4% во втором квартале 2020 года.
Рост количества случаев в Великобритании, где за последние дни наблюдается около 3 тыс. подтвержденных ежедневных инфицирований, следует за подобным ростом за последние недели в других европейских странах.
Источник: The Print