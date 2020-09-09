Зібрання понад 6 осіб заборонені: Англія запроваджує жорсткий карантин

В Англії з 14 вересня заборонять будь-які зібрання понад шести людей.

Посилення карантинних обмежень пов’язані зі зростанням кількості випадків коронавірусу.

З 14 вересня поліція матиме нові повноваження штрафувати будь-яку групу чисельністю більше шести осіб, яка збирається в приміщенні або на відкритому повітрі.

Раніше поліція могла втручатися у зібрання більше 30 осіб.

Будуть винятки для людей, які збираються на роботу, весілля та похорон, а також для організованих видів спорту – але вечірки у пабах і ресторанах потраплять під нові обмеження.

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Потенційний удар для економіки

До посилення карантину владу спонукало зростаюче занепокоєння з приводу того, що кількість нових випадків Covid-19 знову швидко зростає після того, як обмеження були послаблені.

Такий крок влади потенційно може стати ударом для економіки Великої Британії, яка впала на 20,4% у другому кварталі 2020 року.

Зростання кількості випадків у Великій Британії, де за останні дні спостерігається близько 3 тис. підтверджених щоденних інфікувань, слідує за подібним зростанням за останні тижні в інших європейських країнах.

Джерело: The Print