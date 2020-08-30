В Лондоне тысячи людей вышли на протест, назвав пандемию “обманом”

Тысячи людей со всей Великобритании собрались на лондонской Трафальгарской площади в субботу, 29 августа, протестовать против карантина из-за коронавируса и против массовых прививок.
Скептики коронавируса и теоретики заговора взяли с собой плакаты, многие из которых описывали пандемию коронавируса как “обман” или “мошенничество”.
Демонстранты призвали отменить социальную дистанцию и масочный режим.
Участники акции отрицали тяжесть пандемии и обвиняли правительство в попытке ограничить гражданские свободы.
— Что касается того, верите ли в вирус — или это обман, все, что сейчас происходит, меньше или равно обычному гриппу, поэтому карантин является неоправданным в любом смысле, — заявил один из протестующих.
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ВВП Великобритании упал на 20,4% из-за карантина
Ограничительные меры в связи с эпидемией Covid-19 обвалили экономику Великобритании на рекордные 20,4% во втором квартале 2020 года.
Спад в апреле-июне назвали худшим за всю историю, который сводит на нет около 17 лет роста экономики страны.