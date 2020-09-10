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Факты / Мир

ЕС продлил индивидуальные санкции против граждан и организаций РФ

Европейский Союз еще на полгода продлил индивидуальные санкции против граждан и организаций Российской Федерации.

Решение приняли в связи с тем, что РФ продолжает оказывать действия, которые подрывают территориальную целостность Украины.

Ограничения будут действовать до 15 марта 2021 года.

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Санкции применяются к 175 гражданам и 44 организациям страны-оккупанта и предусматривают заморозку активов и ограничения на поездки.

Продление экономических санкций против РФ

В июне 2020 года Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ.

Из-за невыполнения Минских соглашений ограничения, введенные еще в 2014 году, будут действовать до 31 января 2021 года.

Суть мер — ограничение доступа некоторых банков и компаний РФ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС.

Источник: Совет ЕС

Фото: Dreamstime

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