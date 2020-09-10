Ситуацию на Донбассе обсудили президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора 10 сентября.

Глава украинского государства в очередной раз подчеркнул заинтересованность страны в достижении мира.

— Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Меркель отметила, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину в решении этого вопроса.

Кроме того, Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Беларуси, страны имеют близкие позиции по выборам и протестам в стране.

Нарушение перемирия на Донбассе

Нарушение перемирия на Донбассе должны обсудить советники лидеров нормандской четверки во время очередной встречи, которая состоится по графику.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

6 сентября на 42-й день тишины боевики два раза открыли огонь по украинским позициям, один военный погиб.

В то же время они обвиняли Украину в нарушении мира.