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У Мінську протестувальники почали будувати барикади

У Білорусі люди, які вийшли на акцію протесту проти правління президента Олександра Лукашенка в Мінську, почали зводити барикади на одній із вулиць столиці.

Протестувальники прямо на проїжджу частину вулиці Тімірязєва винесли водоналивні блоки та інші підручні матеріали.

Рух транспорту вулицею перекрито, дорога заповнена демонстрантами.

У Мінську протестувальники почали будувати барикади

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Протести і затримання в Білорусі 13 вересня

Протести в Білорусі розгорілися з новою силою в неділю, на що силовики відповіли жорсткими затриманнями.

У столиці Мінську протестувальників затримували на проспекті Переможців біля торговельного центру Арена Сіті.

У Бресті проти демонстрантів на перехресті проспекту Машерова і бульвару Космонавтів застосували водомет. Там затримали близько 10 осіб.

Також затримання фіксували в Гродно, Могильові та Вітебську.

Фото: TUT.by

Джерело: Інтерфакс-Україна

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