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Факты / Мир / Росія

Путин и Лукашенко договорились о кредите в $1,5 млрд и вакцине от коронавируса

В российском городе Сочи прошла встреча президента Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В Кремле заявили, что обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства. Также обсуждали вопрос о слиянии Беларуси и РФ в так называемое союзное государство.

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Что заявил Лукашенко:

  • Вы поступили очень порядочно, по-человечески, друг познается в беде;
  • уроки надо извлечь из всех событий и мы этот урок выдержали;
  • Вы показали, что белорусские границы — это граница Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием;
  • я вас подробно проинформирую о том, что происходит у нас в Беларуси, точнее в Минске;
  • нам нужно не допустить ошибок Великой отечественной войны.

Что заявил Путин:

  • белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране;
  • Беларусь будет первой страной, которая получит нашу вакцину от Covid-19;
  • Россия остается приверженной всем договоренностям с Беларусью, включая по ОДКБ и о союзном государстве;
  • Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси кредит в $1,5 млрд и мы это исполним;
  • после учений российские военные вернутся из Беларуси домой.

По итогам встречи не были подписаны документы и пресс-конференции.

Реакция Светланы Тихановской

Светлана Тихановская, оппонент Александра Лукашенко на выборах, прокомментировала его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября. По ее словам, любые договоренности, которые будут приняты Путиным и Лукашенко, не будут иметь законную силу.

Протесты в Беларуси продолжаются после выборов президента, которые состоялись 9 августа. Часть белорусов не признала победу Лукашенко и считает, что их выиграла Светлана Тихановская.

Источник: Риа Новости

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