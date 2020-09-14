В российском городе Сочи прошла встреча президента Владимира Путина и Александра Лукашенко.
В Кремле заявили, что обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства. Также обсуждали вопрос о слиянии Беларуси и РФ в так называемое союзное государство.
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Что заявил Лукашенко:
- Вы поступили очень порядочно, по-человечески, друг познается в беде;
- уроки надо извлечь из всех событий и мы этот урок выдержали;
- Вы показали, что белорусские границы — это граница Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием;
- я вас подробно проинформирую о том, что происходит у нас в Беларуси, точнее в Минске;
- нам нужно не допустить ошибок Великой отечественной войны.
Что заявил Путин:
- белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране;
- Беларусь будет первой страной, которая получит нашу вакцину от Covid-19;
- Россия остается приверженной всем договоренностям с Беларусью, включая по ОДКБ и о союзном государстве;
- Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси кредит в $1,5 млрд и мы это исполним;
- после учений российские военные вернутся из Беларуси домой.
По итогам встречи не были подписаны документы и пресс-конференции.
Реакция Светланы Тихановской
Светлана Тихановская, оппонент Александра Лукашенко на выборах, прокомментировала его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября. По ее словам, любые договоренности, которые будут приняты Путиным и Лукашенко, не будут иметь законную силу.
Протесты в Беларуси продолжаются после выборов президента, которые состоялись 9 августа. Часть белорусов не признала победу Лукашенко и считает, что их выиграла Светлана Тихановская.
Источник: Риа Новости