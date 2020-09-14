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Факти / Світ / Росія

Путін і Лукашенко домовилися про кредит у $1,5 млрд та вакцину від коронавірусу

У російському місті Сочі пройшла зустріч президента Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

У Кремлі заявили, що обговорювались питання розвитку двосторонніх відносин і стратегічного партнерства. Також обговорювали питання про злиття Білорусі та РФ у так звану союзну державу.

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Що заявив Лукашенко:

  • Ви вчинили дуже порядно, по-людськи, друг пізнається в біді;
  • уроки треба витягувати з усіх подій і ми цей урок витримали;
  • головне – це не переходити червону межу, поки ніхто ці лінії не порушував;
  • ви показали, що білоруські кордони – це кордон Союзної держави і нікому не дозволено брязкати там зброєю;
  • я вас докладно проінформую про те, що відбувається у нас в Білорусі, точніше в Мінську;
  • нам потрібно не допустити помилок Великої вітчизняної війни.

Що заявив Путін:

  • білоруси самі, без підказок ззовні, повинні розібратися в ситуації, що склалася у країні;
  • Білорусь буде першою країною, яка отримає нашу вакцину від Covid-19;
  • Росія залишається прихильною всім домовленостям з Білоруссю, включаючи ОДКБ і про союзну державу;
  • Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі кредит у $1,5 млрд і ми це зробимо;
  • після навчань російські військові повернуться з Білорусі додому.

За підсумками зустрічі не було підписання документів і прес-конференції.

Реакція Світлани Тихановської

Світлана Тихановська, опонент Олександра Лукашенка на виборах, прокоментувала його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіном у Сочі 14 вересня. За її словами, будь-які домовленості, які будуть ухвалені Путіним та Лукашенко, не матимуть законної сили.

Протести у Білорусі  тривають після виборів президента, які відбулись 9 серпня. Частина білорусів не визнала перемогу Лукашенка та вважає, що їх виграла Світлана Тихановська. 

Джерело: Риа Новости

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