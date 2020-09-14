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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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10:31 - 14 сентября

Политическая ситуация в Беларуси внесена в повестку дня пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 14 по 17 сентября в Брюсселе.

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09:09 - 14 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вылетел в Сочи, где встретится с Владимиром Путиным.

При этом, как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано.

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08:56 - 14 сентября

Утром 14 сентября кибер-партизаны начали блокирование сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Из-за этого невозможно платить налоги.

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22:32 - 13 сентября

Милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, подтвердило МВД Беларуси.

Кроме того, в министерстве заявили, что светошумовые гранаты, о которых сообщали СМИ, в Минске не применялись.

В ведомстве также сообщили, что протестующие практически везде разошлись.

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20:54 - 13 сентября

Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске в воскресенье, сообщает МВД Беларуси.

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20:16 - 13 сентября

Появилось видео, как неизвестный в балаклаве стреляет в воздух недалеко от протестующих на проспекте Победителей.

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18:10 - 13 сентября

Рядом с поселком Дрозды в Минске правоохранители открыли предупредительный огонь в воздух, когда там 13 сентября стали собираться протестующие, сообщили очевидцы.

Выстрелы раздались, когда одна из многотысячных колонн собралась у оцепления из правоохранителей, которые пытаются не пустить людей в элитный коттеджный поселок Дрозды, где проживает руководство Беларуси.

/ 3 фотографии

Информации о том, из какого оружия стреляли силовики, и есть ли пострадавшие, пока нет.

Со своей стороны минская милиция заявила, что оружие у поселка не применялось.

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17:28 - 13 сентября

Возле ТРЦ Palazzo в Минске протестующие начинают строить баррикады из дорожных ограждений.

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17:21 - 13 сентября

В Бресте против митингующих начали применять водомет.

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16:17 - 13 сентября

Автозаки из района проспекта Победителей перегруппировываются и уезжают в сторону Дворца Независимости.

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