Александр Лукашенко лишил бывшего министра культуры и бывшего посла во Франции Павла Латушко и экс-посла в Словакии Игоря Лещеню дипломатического ранга чрезвычайных и полномочных послов.

Таким образом он наказал дипломатов за поддержку протестов в Беларуси. Указы уже подписаны.

Латушко и Лещеню лишили дипломатического ранга за “совершение поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу”.

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Другим указом Лукашенко уволил с должности и лишил дипломатического ранга посла Беларуси в Латвии Василия Марковича, из-за “ненадлежащее исполнение должностных обязанностей”.

Протесты в Беларуси

Массовые акции в Беларуси не прекращаются с 9 августа – дня президентских выборов, поскольку люди считают результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Тихановская 16 сентября пообещала Лукашенко гарантии личной безопасности, если он уйдет с поста мирно и по собственному желанию.

Источник: БелТа