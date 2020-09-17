Олександр Лукашенко позбавив колишнього міністра культури і колишнього посла у Франції Павла Латушка і екс-посла в Словаччині Ігоря Лещеню дипломатичного рангу надзвичайних і повноважних послів.

Таким чином він покарав дипломатів за підтримку протестів в Білорусі. Укази уже підписані.

Латушка і Лещеню позбавили дипломатичного рангу за “здійснення вчинків, що ганьблять державну (дипломатичну) службу”.

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Іншим указом Лукашенко звільнив з посади і позбавив дипломатичного рангу посла Білорусі в Латвії Василя Марковича, через “неналежне виконання посадових обов’язків”.

Протести в Білорусі

Масові акції в Білорусі не припиняються з 9 серпня – дня президентських виборів, оскільки люди вважають результати сфальсифікованими і вимагають чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1%, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Тихановська 16 вересня пообіцяла Лукашенку гарантії особистої безпеки, якщо він піде з посади мирно і за власним бажанням.

Джерело: БелТа