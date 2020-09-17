Прогресса в выполнении Минских соглашений не будет — Лавров

РФ не рассчитывает на выполнение Минских договоренностей при президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов.

— Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений, — сказал Лавров.

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Заявление Кравчука

Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде, заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 11 сентября.

Он считает, что выход из ситуации нужно искать через нормандский формат, где есть реальные надежды на проведение встречи лидеров государств.

Источник: RTVI