Прогресу у виконанні Мінських угод не буде – Лавров

РФ не розраховує на виконання Мінських домовленостей при президенті України Володимирі Зеленському.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в ефірі одного з російських телеканалів.

– Я не думаю, що при нинішньому українському уряді, як і при попередньому президенті, буде який-небудь прогрес у виконанні Мінських угод, – сказав Лавров.

Читайте: Чергове порушення миру. Навіщо Путін знову зірвав режим тиші на Донбасі

Заява Кравчука

Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді, заявив глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук 11 вересня.

Він вважає, що вихід із ситуації потрібно шукати через нормандський формат, де є реальні надії на проведення зустрічі лідерів держав.

Джерело: RTVI