Прогресу у виконанні Мінських угод не буде – Лавров

РФ не розраховує на виконання Мінських домовленостей при президенті України Володимирі Зеленському.
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в ефірі одного з російських телеканалів.
– Я не думаю, що при нинішньому українському уряді, як і при попередньому президенті, буде який-небудь прогрес у виконанні Мінських угод, – сказав Лавров.
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Заява Кравчука
Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді, заявив глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук 11 вересня.
Він вважає, що вихід із ситуації потрібно шукати через нормандський формат, де є реальні надії на проведення зустрічі лідерів держав.
Джерело: RTVI