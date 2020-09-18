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Факты / Мир

Глава евродипломатии едет в Киев с визитом

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Хосеп Боррель планирует посетить Украину с официальным визитом.

Приезд запланирован на 22 сентября, говорится в расписании официальных лиц Еврокомиссии.

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В Киеве в Борреля запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.

Безвиз с ЕС

В Европарламенте пригрозили Украине отменой безвизового режима из-за ситуации с антикоррупционными органами. Также обещают не оказать макрофинансовую помощь.

На заседании 17 сентября Верховная Рада утвердила в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре семь человек от парламента. Их кандидатуры не устроили ЕС.

Источник: Еврокомиссия

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