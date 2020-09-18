Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Хосеп Боррель планує відвідати Україну з офіційним візитом.

Приїзд запланований на 22 вересня, йдеться у розкладі офіційних осіб Єврокомісії.

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У Києві у Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном.

Безвіз з ЄС

В Європарламенті пригрозили Україні скасуванням безвізового режиму через ситуацію з антикорупційними органами. Також обіцяють не надати макрофінансову допомогу.

На засіданні 17 вересня Верховна Рада затвердила до складу конкурсної комісії на займання адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі сім осіб від парламенту. Їх кандидатури не влаштували ЄС.

Джерело: Єврокомісія