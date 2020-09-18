В Испании за сутки обнаружили рекордный прирост пациентов с Covid-19

В Испании за сутки зарегистрировали более 14 тыс. случаев заражения коронавируса.

По данным министерства здравоохранения — это самый большой показатель за все время эпидемии для самой Испании и самый высокий во всей Европе.

Из 14 389 случаев завраження 35% выявлено в Мадриде. За сутки в стране умерло 90 человек.

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Власти Мадрида уже анонсировали существенное усиление карантина — закрытие парков и запрет собраний более 6 человек для всего региона, а также ограничения въезда и выезда из 37 районов, где фиксируют больше заражений.

Сейчас в Испании выявлено 659 334 случаев инфицирования.

Тест на коронавирус или грипп

В Украине планируют создать тест, который будет определять, чем болен человек — коронавирусом или гриппом.

Такую систему тестирования на Covid-19 и грипп заказал Минздрав Украины Институту молекулярной биологии.

Этот тест будет актуальным во время сезонов, когда эпидситуация ухудшается, и, кроме коронавируса, человеку угрожают различные штаммы гриппа.

Источник: El Pais