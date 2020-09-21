Министры иностранных дел 27 государств-членов Евросоюза на плановом заседании 21 сентября попытаются согласовать список официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов, а также применение силы против народа и нарушение прав человека.
Кроме того, главы МИД встретятся в бельгийской столице со Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси перед министерским заседанием.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности вести диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.
По ее словам, жаль, что Путин поддержал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, а не народ.
— Это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш Координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации, — отметила Светлана Тихановская.