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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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09:24 - 21 сентября

Еще один шахтер в Солигорске отказался подниматься на поверхность до выполнения своих требований. По предварительной информации, через жену он передал стачкому свое обращение и требования.

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09:19 - 21 сентября

Более 2 тыс. белорусских медиков записали видеообращение, в котором выражают свое отношение к постоянным нарушениям прав человека и беспрецедентному насилию на всей территории Беларуси.

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09:09 - 21 сентября

Министры иностранных дел 27 государств-членов Евросоюза на плановом заседании 21 сентября попытаются согласовать список официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов, а также применение силы против народа и нарушение прав человека.

Кроме того, главы МИД встретятся в бельгийской столице со Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси перед министерским заседанием.

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09:06 - 21 сентября

20 сентября Марши солидарности прошли в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Витебске, Гомеле, Жодино, Лиде, Новогрудке, Сморгони, Волковыске, Солигорске и других городах.

По подсчетам правозащитников, во время акций задержали более 240 человек.

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20:18 - 20 сентября

В Киеве на Майдане Независимости и возле посольства Беларуси прошла акция в поддержку протестующих белорусов.

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19:18 - 20 сентября

Ситуация с большими очередями транспортных средств на украинско-белорусской границе стабилизируется. Водители грузовиков больше не блокируют битумовозы в пункте пропуска Выступовичи.

Об этом сообщает Киевская таможня Государственной таможенной службы.

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19:17 - 20 сентября

В разных городах Беларуси на акциях протеста в воскресенье задерживают людей, известно о минимум 67 задержаниях.

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16:24 - 20 сентября

В Беларуси снова задерживают митингующих, ОМОН применяет газ.

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16:21 - 20 сентября

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности вести диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, жаль, что Путин поддержал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, а не народ.

— Это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш Координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации, — отметила Светлана Тихановская.

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14:24 - 20 сентября

В Минске и Гомеле силовики стянули военную технику в центры городов, передает TUT.BY.

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