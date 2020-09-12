В Австралии мужчина на фургоне с 273 кг наркотиков протаранил авто полиции

В Австралии 28-летний Симон Ту ехал на фургоне, в котором перевозил 273 кг метамфетамина, и врезался в автомобиль полиции. Общая стоимость наркотиков достигла $145 млн.

По словам самих правоохранителей, в тот день произошел самый быстрый в Австралии арест, связанный с выявлением большого количества наркотиков.

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Симона Ту обвинили в перевозке наркотиков и небрежном управлении транспортным средством.

После того, как злоумышленник протаранил авто правоохранителей, он поехал дальше. Его задержали через час в соседнем районе. Он рассказал, что провалился в микросон за рулем, из-за чего и съехал на обочину.

На всякий случай правоохранители решили обыскать фургон. Внутри они обнаружили 273 кг метамфетамина.

В порту под Одессой обнаружили 112 кг наркотиков

Сотрудники СБУ Одесской области предотвратили сбыт 112 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке оценивается в $17 млн.

Наркотики пограничники обнаружили в контейнере с бананами, прибывшем из Эквадора. В целом — 100 брикетов кокаина.