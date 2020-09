Самолет вице-президента США столкнулся с птицей — произошла срочная посадка

Вице-президент США Майк Пенс чуть не попал в авиакатастрофу.

Во вторник, 22 сентября, самолет Пенса вылетел из штата Нью-Гемпшир, где политик участвовал в предвыборном мероприятии.

Во время взлета в стекло кабины пилота врезалась птица: самолет пришлось срочно приземлить в аэропорту.

Сейчас жизни Майка Пенса и его помощников ничего не угрожает.

Air Force 2 has a little different look tonight. Now in a C17 and happy for it! Thanks to the pilots and crew for getting us safely back on the ground. pic.twitter.com/N81N9MK8Ra

— ADM Brett P. Giroir (@HHS_ASH) September 23, 2020