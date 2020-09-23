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Факты / Мир

Самолет вице-президента США столкнулся с птицей — произошла срочная посадка

Вице-президент США Майк Пенс чуть не попал в авиакатастрофу.

Во вторник, 22 сентября, самолет Пенса вылетел из штата Нью-Гемпшир, где политик участвовал в предвыборном мероприятии.

Во время взлета в стекло кабины пилота врезалась птица: самолет пришлось срочно приземлить в аэропорту.

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Сейчас жизни Майка Пенса и его помощников ничего не угрожает.

Член оперативной группы Белого дома по коронавирусу Бретт Жируар выложил в Twitter совместное фото с Пенса в другом самолете.

Вице-призедент долетел до Вашингтона на грузовом самолете Секретной службы США.

Планы Пенса на вице-президентство

В конце августа Майк Пенс согласился вновь занять должность вице-президента США, если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп.

Он поблагодарил президента и Республиканскую партию за доверие и поддержку.

Майк Пенс стал вице-президентом США в январе 2017 года.

Источник: AP

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