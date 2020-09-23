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Літак віце-президента США зіткнувся з птахом – відбулася термінова посадка

Віце-президент США Майк Пенс мало не потрапив до авіакатастрофи.

У вівторок, 22 вересня, літак Пенса вилетів зі штату Нью-Гемпшир, де політик брав участь у передвиборчому заході.

Під час зльоту у скло кабіни пілота врізався птах: літак довелося терміново приземлити в аеропорту.

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Наразі життю Майка Пенса та його помічників нічого не загрожує.

Член оперативної групи Білого дому щодо коронавірусу Бретт Жируар виклав у Twitter спільне фото з Пенса в іншому літаку.

Віце-призедент долетів до Вашингтону на вантажному літаку Секретної служби США.

Плани Пенса на віце-президентство

Наприкінці серпня Майк Пенс погодився знову зайняти посаду віце-президента США, якщо на виборах у листопаді переможе Дональд Трамп.

Він подякував президенту та Республіканській партії за довіру та підтримку.

Майк Пенс став віце-президентом США у січні 2017 року.

Джерело: AP

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