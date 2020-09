Літак віце-президента США зіткнувся з птахом – відбулася термінова посадка

Віце-президент США Майк Пенс мало не потрапив до авіакатастрофи.

У вівторок, 22 вересня, літак Пенса вилетів зі штату Нью-Гемпшир, де політик брав участь у передвиборчому заході.

Під час зльоту у скло кабіни пілота врізався птах: літак довелося терміново приземлити в аеропорту.

Наразі життю Майка Пенса та його помічників нічого не загрожує.

Air Force 2 has a little different look tonight. Now in a C17 and happy for it! Thanks to the pilots and crew for getting us safely back on the ground. pic.twitter.com/N81N9MK8Ra

— ADM Brett P. Giroir (@HHS_ASH) September 23, 2020