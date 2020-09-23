Инаугурация Лукашенко: названы возможные даты проведения церемонии

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко может состояться сегодня, 23 сентября, в 12.00 или в конце текущей недели-начале следующей, то есть 27-28 сентября.

В любом случае, согласно законодательству, церемония должна состояться до 9 октября.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Nexta live со ссылкой на собственные источники.

— Наиболее вероятно, что процесс может действительно пройти в воскресенье. На это косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября. Также наши российские источники говорят о том, что в Минск приглашены известные российские чиновники.

Также предполагают, что инаугурацию могут провести одновременно с седьмым форумом регионов Беларуси и РФ, который пройдет 28-29 сентября.

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Однако предполагают, что Александр Лукашенко вряд ли решится открыто провести инаугурацию. Поэтому ожидается, что это может быть тайная церемония.

В то же время, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии СМИ не называла точную дату инаугурации, но пообещала сделать это ближе к времени церемонии.

Выборы в Беларуси

9 августа состоялись президентские выборы в Беларуси. Согласно результатам, которые опубликовала ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов.

Однако белорусы не согласны с такими цифрами и считают их сфальсифицированными. Они убеждены, что победила лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая, согласно результатам ЦИК, набрала 10,12% голосов.

Поэтому уже 46 день все неравнодушные жители выходит на протесты и требуют от Александра Лукашенко, чтобы он оставил пост президента.