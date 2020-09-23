Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка може відбутися сьогодні, 23 вересня, о 12.00 або в кінці поточного тижня-початку наступного, тобто 27-28 вересня.

У будь-якому разі, згідно із законодавством, церемонія повинна відбутися до 9 жовтня.

Про це повідомляє білоруський Telegram-канал Nexta live з посиланням на власні джерела.

– Найбільш ймовірно, що процес може і справді пройти в неділю. На це побічно натякає факт того, що на сайті Президент-Готелю закрито бронювання номерів на 27, 28 і 29 вересня. Також наші російські джерела говорять про те, що до Мінська запрошені відомі російські чиновники.

Також припускають, що інавгурацію можуть провести одночасно з сьомим форумом регіонів Білорусі та РФ, який пройде 28-29 вересня.

Читайте: Глава ЦВК Білорусі “поняття не має”, коли відбудеться інавгурація Лукашенка

Однак припускають, що Олександр Лукашенко навряд чи наважиться відкрито провести інавгурацію. Тому очікують, що це може бути таємна церемонія.

Водночас, прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт у коментарі ЗМІ не називала точну дату інавгурації, але пообіцяла зробити це ближче до часу церемонії.

Вибори в Білорусі

9 серпня відбулися президентські вибори в Білорусі. Згідно з результатами, які опублікувала ЦВК, переміг Олександр Лукашенко, який набрав 80,1% голосів.

Однак білоруси не згодні з такими цифрами і вважають їх сфальсифікованими. Вони переконані, що перемогла лідер опозиції Світлана Тихановська, яка, відповідно до результатів ЦВК, набрала 10,12% голосів.

Тому вже 46 день усі небайдужі жителі виходить на протести і вимагають від Олександра Лукашенка, щоб він залишив посаду президента.