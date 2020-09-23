PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Лівії розбився вертоліт з найманцями ПВК Вагнер

У середу, 23 вересня, недалеко від військової бази Ель-Джуфра в центральній частині Лівії зазнав аварії вертоліт, на борту якого перебували найманці російської ПВК Вагнер.

Про аварії вертольота заявив прес-секретар командування спільними операціями в Сирті і Ель-Джуфра генерал Абдулхаді Дирах.

При зіткненні з землею на борту повітряного судна вибухнули боєприпаси.

Читайте: Вертоліт з людьми впав у річку в США, є жертва

Офіційної інформації щодо цього немає.

Аварія вертольота на Чукотці

В кінці травня на Чукотці вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в аеропорту Вугільні Копальні, в результаті чого загинуло четверо людей.

Попередньо причиною падіння вертольота стали технічні неполадки, які виявили на висоті 30 метрів.

Надзвичайна подія сталася під час випробувань після ремонту. Після посадки вертоліт загорівся.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка