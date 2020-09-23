У Лівії розбився вертоліт з найманцями ПВК Вагнер

У середу, 23 вересня, недалеко від військової бази Ель-Джуфра в центральній частині Лівії зазнав аварії вертоліт, на борту якого перебували найманці російської ПВК Вагнер.

Про аварії вертольота заявив прес-секретар командування спільними операціями в Сирті і Ель-Джуфра генерал Абдулхаді Дирах.

При зіткненні з землею на борту повітряного судна вибухнули боєприпаси.

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Офіційної інформації щодо цього немає.

Аварія вертольота на Чукотці

В кінці травня на Чукотці вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в аеропорту Вугільні Копальні, в результаті чого загинуло четверо людей.

Попередньо причиною падіння вертольота стали технічні неполадки, які виявили на висоті 30 метрів.

Надзвичайна подія сталася під час випробувань після ремонту. Після посадки вертоліт загорівся.