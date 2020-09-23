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Факты / Мир

В Минске силовики распылили газ в лица протестующим

В Минске силовики распылили перцовый газ, когда протестующие попытались отбить одного из протестующих.

На кадрах видно, что люди подходят к машине с попытками забрать одного из своих граждан.

На такие действия силовики начали распылять газ и толкать протестующих.

Люди сразу начали закрывать глаза руками и отходить от авто.

ЧитайтеПротесты в Беларуси — онлайн

Во время разгона протеста в Минске пострадали два человека. Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники милиции.

Силовики также задерживают участников акции возле Дворца спорта на Октябрьской площади, на проспекте Победы и на улице Кальварийской.

Инаугурация Лукашенко

В среду в Минске состоялась инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала полной неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.

Церемонии инаугурации прошла во Дворце Независимости.

На инаугурации Лукашенко присутствовало несколько сотен человек — высшие чиновники, парламентарии, руководители СМИ и деятели науки, культуры и спорта.

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