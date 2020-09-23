В Минске силовики распылили перцовый газ, когда протестующие попытались отбить одного из протестующих.
На кадрах видно, что люди подходят к машине с попытками забрать одного из своих граждан.
На такие действия силовики начали распылять газ и толкать протестующих.
Люди сразу начали закрывать глаза руками и отходить от авто.
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Во время разгона протеста в Минске пострадали два человека. Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники милиции.
Силовики также задерживают участников акции возле Дворца спорта на Октябрьской площади, на проспекте Победы и на улице Кальварийской.
Инаугурация Лукашенко
В среду в Минске состоялась инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала полной неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.
Церемонии инаугурации прошла во Дворце Независимости.
На инаугурации Лукашенко присутствовало несколько сотен человек — высшие чиновники, парламентарии, руководители СМИ и деятели науки, культуры и спорта.