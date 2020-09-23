В Минске силовики распылили перцовый газ, когда протестующие попытались отбить одного из протестующих.

На кадрах видно, что люди подходят к машине с попытками забрать одного из своих граждан.

На такие действия силовики начали распылять газ и толкать протестующих.

Люди сразу начали закрывать глаза руками и отходить от авто.

Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн

Во время разгона протеста в Минске пострадали два человека. Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники милиции.

Силовики также задерживают участников акции возле Дворца спорта на Октябрьской площади, на проспекте Победы и на улице Кальварийской.

Инаугурация Лукашенко