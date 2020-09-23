У Мінську силовики розпорошили перцевий газ, коли протестувальники спробували відбити одного з учасників протесту.

На кадрах видно, що люди підходять до машини зі спробами забрати одного зі своїх громадян.

На такі дії силовики почали розпилювати газ і штовхати протестувальників.

Люди одразу почали закривати очі руками і відходити від авто.

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Під час розгону протесту в Мінську постраждали двоє людей. Першу допомогу постраждалим надали співробітники міліції.

Силовики також затримують учасників акції біля Палацу спорту на Жовтневій площі, на проспекті Перемоги і на вулиці Кальварійській.

Інавгурація Лукашенка

У середу в Мінську відбулася інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона заздалегідь не анонсувалася і стала повною несподіванкою для білоруських журналістів і спостерігачів.

Церемонії інавгурації пройшла в Палаці Незалежності.

На інавгурації Лукашенка були присутні кілька сотень людей – вищі чиновники, парламентарі, керівники ЗМІ і діячі науки, культури і спорту.