У Мінську силовики розпорошили перцевий газ, коли протестувальники спробували відбити одного з учасників протесту.
На кадрах видно, що люди підходять до машини зі спробами забрати одного зі своїх громадян.
На такі дії силовики почали розпилювати газ і штовхати протестувальників.
Люди одразу почали закривати очі руками і відходити від авто.
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Під час розгону протесту в Мінську постраждали двоє людей. Першу допомогу постраждалим надали співробітники міліції.
Силовики також затримують учасників акції біля Палацу спорту на Жовтневій площі, на проспекті Перемоги і на вулиці Кальварійській.
Інавгурація Лукашенка
У середу в Мінську відбулася інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона заздалегідь не анонсувалася і стала повною несподіванкою для білоруських журналістів і спостерігачів.
Церемонії інавгурації пройшла в Палаці Незалежності.
На інавгурації Лукашенка були присутні кілька сотень людей – вищі чиновники, парламентарі, керівники ЗМІ і діячі науки, культури і спорту.