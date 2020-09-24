Давай, запрыгивай! Пассажир рассказал, как таксист в Минске увез его от силовиков

Вечером 23 сентября в сеть попало видео, снятое очевидцем на одной из улиц Минска, на котором таксист увез убегавшего от силовиков протестующего.

Ролик активно обсуждают пользователи, мол, события на нем развивались как в настоящем кино.

Сегодня 18-летний пассажир такси рассказал о произошедшем и признался, что действительно протестовал против правления Александра Лукашенко в районе станции метро Пушкинская.

По словам парня, ему удалось вырваться из рук силовиков, когда его вместе с другими демонстрантами пытались задержать в одном из подъездов.

— Это были секунды: бегу — сзади силовик, впереди, на газоне, — еще один. Я в сторону, к дороге. Слышу, мне кто-то кричит: “Давай, ко мне запрыгивай!”. Это и был тот самый таксист, — рассказал протестующий.

Силовики пытались добраться до водителя через открытое окно и ударили по автомобилю дубинкой. После этого таксист заехал на бордюр и поехал по обочине, передал ситуацию очевидец.

— Увидели, что в машине поврежден бампер, разбито боковое стекло. Денег с меня водитель не взял ни за поездку, ни за ущерб, — говорит парень. — Я очень благодарен таксисту, потому что если бы не он, то неизвестно, где бы я сейчас был, — рассказал демонстрант и добавил, что ищет “спасителя”, чтобы возместить ему ущерб.

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Протесты в Беларуси после инаугурации Лукашенко

Протесты в Беларуси вновь разгорелись 23 сентября после того, как Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Белорусская полиция применила слезоточивый газ по демонстрантам в Минске, которые вышли на улицы высказать свое несогласие.

По данным правозащитной группы Весна, более 150 человек были арестованы по всей Беларуси, в том числе в столице и Бресте на юго-западе страны.

Источник: TUT.by