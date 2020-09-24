Более 45% украинцев поддерживают белорусские протесты

Протесты в Беларуси всколыхнули весь мир, поэтому социологи решили проверить как украинцы относятся к возникшей ситуации в соседней стране и обнаружили, что более 45% граждан Укрины поддерживают протестующих в Беларуси.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 12 по 16 сентября.

45,3% всех респондентов поддерживают протестующих;

Лукашенко поддерживают 31,3% украинцев,

Другие отметили, что им трудно ответить на этот вопрос, или отказались отвечать.

— Если на западе и в центре страны больше тех, кто поддерживает протестующих, то на юге и востоке — тех, кто поддерживает Лукашенко, — говорится в результатах опроса.

Больше всего свою поддержку Лукашенко выражали украинцы, которые на президентских выборах поддержали Юрия Бойко — 71,4%, а на выборах в Верховную Раду партии Шария — 71,2% и ОПЗЖ — 66,8%.

В то же время белорусских протестующих всего поддержали сторонники Петра Порошенко и партии Европейская солидарность — 81,1% и 80,1% соответственно.

Среди избирателей президента Владимира Зеленского поддержку Лукашенко выразили 49,2%, протестующим — 28,3%, а среди сторонников Слуги народа — 48,7% и 29,9% соответственно.

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Во врем исследования опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1,4% — для показателей, близких к 10%.

Накануне Киевский международный институт социологии также проводил опрос, какие партии готовы поддержать украинцы, если бы выборы в Раду проходили сейчас.

В частности, в пятерке лидеров оказались бы Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарнисть, Батькивщина и Радикальная партия Олега Ляшко.

Источник: КМИС