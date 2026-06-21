Сегодня, 21 июня, в Украине отмечают День отца. К этому празднику телеканал ICTV2 снял особое видео о простой, но важной вещи: отцовство – это не о статусе, а о присутствии, а его настоящая суперсила скрывается в мелочах.

ICTV2 снял особое видео ко Дню отца

Этот ролик – о нашем общем опыте. У многих из нас были свои уроки жизни от папы. Те маленькие наставления или случайные фразы, которые в тот момент казались нам смешными, иногда немного суровыми. Но, пронеся их через годы, мы понимаем: это была настоящая мудрость, которая ведет нас по жизни до сих пор.

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Но, будучи маленькими, мы даже не подозревали, сколько поводов для обучения и мудрости давали отцам сами дети.

— Мы хотели показать два взгляда: чему нас научил папа и чему научили пап мы, дети. В этом видео – несколько разных историй. Дети из разных семей, всех возрастов, разных мечтаний. Но всех их объединяет одно — маленькие поступки папы и слова, которые стали незабываемым уроком, — говорит промодиректор телеканала ICTV2 и режиссер видео Ангелина Степаненко.

Видео сняли в уютной ностальгической стилистике домашнего архива: за кадром звучат голоса взрослых, вспоминающих моменты с детства, которые повлияли на их жизнь.

В финальных секундах собран большой теплый коллаж из реальных детских фотографий участников и работников ТатоХабов, а также работников канала и ведущих ICTV2.

Своими детскими фото с отцами поделились лица программы Факти на ICTV Анастасия Мазур, Андрей Ковальский, Вадим Карпяк, Оксана Гутцайт, Петр Демьянчук, Юлия Сеник, ведущий Факти тижня Сергей Кудимов, ведущие Вікна на СТБ Яна Брензей и Татьяна Высоцкая, а также ведущие Ранку у великому місті Григорий Герман, Юлия Зорий и Александр Швачко.

Почему для ICTV2 это важно

Телеканал уже много лет помогает создавать украинские традиции Дня отца, развивает культуру этого праздника и сознательного отцовства в Украине.

Ранее ICTV устраивал большие семейные фестивали в столичном ботаническом саду и на ВДНХ, а в прошлом году вместе с партнерами создал проект Татусеві казки, где известные ведущие новостей Факти и программы Ранку у великому місті написали и озвучили свои аудиоистории для малышей. В этом году канал продолжает традицию празднования Дня отца.

Как присоединиться к празднованию Дня отца в соцсетях

Чтобы напомнить, что каждый общий момент с родителями особенный, ICTV2 также запустил трогательный Instagram-челлендж с шаблоном У прямому ефірі тато.

Присоединиться может каждый: ищите стикер Ваша черга в Instagram-странице канала ICTV2 или программы Ранок у великому місті, добавляйте свой любимый жизненный снимок с папой и публикуйте на своих страницах.

Справочная информация

Видео ко Дню отца разработано при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание – ответственность структуры ООН Женщины и UNFPA в Украине и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Видео сделано в рамках программы ЕС за гендерное равенство: вместе с гендерными стереотипами и гендерно-обусловленным насилием (фаза 2), финансируемым Европейским Союзом и реализуемым совместно структурой ООН Женщины и UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в Украине.

Узнать больше об истории праздника и традиции можно на сайте.

Фото: скрин из ролика

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