Президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. Заявку в комітет премії ще 10 вересня відправив російський письменник Сергій Комков.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков вже прокоментував таку ініціативу. Він зазначив, що на Нобелівську премію висувають абсолютно різних людей.

– Є певна процедура розгляду номінантів. Якщо рішення ухвалять, то прекрасно, якщо ні – теж нічого страшного, – додав він.

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Нобелівська премія миру

Це одна з п’яти премій, започаткованих Альфредом Нобелем. Починаючи з 1901 року, вона присуджується за видатні заслуги у збереженні миру.

Відповідно до волі Нобеля, Нобелівську премію миру отримує той, хто зробить найбільший або найкращий внесок в дружні стосунки між націями і в скасування або скорочення армій, що існують.

Однак президент РФ Володимир Путін відомий зовсім не кроками у збереженні миру. Адже з 2014 року триває російсько-українська війна на Донбасі. У тому ж році Росія анексувала в України Крим.

Попри численні спроби української влади домовитися про мирне врегулювання ситуації на Донбасі, збройні формування РФ систематично порушують режим припинення вогню і відмовляються виконувати Мінські угоди.

Крім того, експерти ООН підтвердили, що Росія причетна до низки військових злочинів, які зафіксовані у Сирії.