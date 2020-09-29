Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка, його старшого сина і низки чиновників.
Вони включають заборону на поїздки і заморожування активів, повідомили уряди обох країн.
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Під санкції потрапили:
- Олександр Лукашенко;
- Віктор Лукашенко, помічник президента з національної безпеки;
- Ігор Сергієнко, голова Адміністрації президента;
- Юрій Караєв, глава МВС;
- Олександр Барсуков, заступник міністра МВС, начальник міліції громадської безпеки;
- Юрій Назаренко, заступник міністра МВС, командувач внутрішніми військами;
- Казалбек Атабеков, заступник командувача внутрішніми військами;
- Дмитро Балаба, командир ОМОНу.
У канадському списку є ще три члени ЦВК Білорусі – голова Лідія Єрмошина, та її заступники Олена Дмухайло та Вадим Іпатов.
Протести у Білорусі
Опозиціонер Світлана Тихановська впевнена, що протести у Білорусі можуть тривати тижні, місяці і навіть роки.
Велелюдні мітинги розпочались 9 серпня, коли у країні пройшли президентські вибори. На них вшосте переміг Олександр Лукашенко, за даними ЦВК.
Перші протести були жорстко розігнані ОМОНом та міліцією. Було затримано понад 7 тис. протестувальників.
Тихановська переїхала до Литви через політичний тиск.
Джерело: уряд Канади, уряд Великої Британії