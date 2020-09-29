Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка, його старшого сина і низки чиновників.

Вони включають заборону на поїздки і заморожування активів, повідомили уряди обох країн.

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Під санкції потрапили:

Олександр Лукашенко;

Віктор Лукашенко, помічник президента з національної безпеки;

Ігор Сергієнко, голова Адміністрації президента;

Юрій Караєв, глава МВС;

Олександр Барсуков, заступник міністра МВС, начальник міліції громадської безпеки;

Юрій Назаренко, заступник міністра МВС, командувач внутрішніми військами;

Казалбек Атабеков, заступник командувача внутрішніми військами;

Дмитро Балаба, командир ОМОНу.

У канадському списку є ще три члени ЦВК Білорусі – голова Лідія Єрмошина, та її заступники Олена Дмухайло та Вадим Іпатов.

Протести у Білорусі

Опозиціонер Світлана Тихановська впевнена, що протести у Білорусі можуть тривати тижні, місяці і навіть роки.

Велелюдні мітинги розпочались 9 серпня, коли у країні пройшли президентські вибори. На них вшосте переміг Олександр Лукашенко, за даними ЦВК.

Перші протести були жорстко розігнані ОМОНом та міліцією. Було затримано понад 7 тис. протестувальників.

Тихановська переїхала до Литви через політичний тиск.

Джерело: уряд Канади, уряд Великої Британії