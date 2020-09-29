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Факти / Світ

Велика Британія і Канада ввели санкції проти Лукашенка і його сина

Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка, його старшого сина і низки чиновників.

Вони включають заборону на поїздки і заморожування активів, повідомили уряди обох країн.

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Під санкції потрапили:

  • Олександр Лукашенко;
  • Віктор Лукашенко, помічник президента з національної безпеки;
  • Ігор Сергієнко, голова Адміністрації президента;
  •  Юрій Караєв, глава МВС;
  • Олександр Барсуков, заступник міністра МВС, начальник міліції громадської безпеки;
  • Юрій Назаренко, заступник міністра МВС, командувач внутрішніми військами;
  • Казалбек Атабеков, заступник командувача внутрішніми військами;
  • Дмитро Балаба, командир ОМОНу.

У канадському списку є ще три члени ЦВК Білорусі – голова Лідія Єрмошина, та її заступники Олена Дмухайло та Вадим Іпатов.

Протести у Білорусі

Опозиціонер Світлана Тихановська впевнена, що протести у Білорусі можуть тривати тижні, місяці і навіть роки.

Велелюдні мітинги розпочались 9 серпня, коли у країні пройшли президентські вибори. На них вшосте переміг Олександр Лукашенко, за даними ЦВК.

Перші протести були жорстко розігнані ОМОНом та міліцією. Було затримано понад 7 тис. протестувальників.

Тихановська переїхала до Литви через політичний тиск.

Джерелоуряд Канади, уряд Великої Британії

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