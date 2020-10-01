Британия запретила продавать пластиковые трубочки и ватные палочки

С сегодняшнего дня в Великобритании запрещено продавать пластиковые соломинки, ватные палочки и мешалки для напитков. Соответствующий законопроект зарегистрировали еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса он вступил в силу только сейчас.

Министр охраны окружающей среды Джордж Юстис заявил, что страна будет принимать все меры для уменьшения производства пластика.

— Запрет на такие продукты — это лишь один шаг в борьбе против загрязнения пластиком. Заботиться о чистоте среды и океана — наше обязательство перед будущими поколениями, — подчеркнул он.

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Исключения по продаже пластиковых соломинок будут устанавливаться для людей с особыми болезнями, которые действительно нуждаются в них.

По прогнозам ученых, если человечество не будет решать проблемы экологии, к 2040 году окружающая среда будет содержать 1,3 млрд тонн пластмассы. Чтобы дать такое предвидение, ученые исследовали процессы производства и утилизации пластика во всем мире.