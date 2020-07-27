По оценкам, к 2040 году 1,3 млрд тонн пластика будет находиться в окружающей среде — как на суше, так и в океане — если не будут приняты меры во всем мире.

Чтобы превратить эту сложную проблему в цифры, исследователи отслеживали производство, использование и утилизацию пластмассы по всему миру.

Доктор Костас Велис из Университета Лидса заявил, что число “ошеломляет”, но что у человечества есть “технология и возможность остановить загрязнение”.

— Это первая комплексная оценка того, какой может быть картина через 20 лет. Трудно представить себе такое большое количество, но, если бы вы могли представить, что выкладываете весь этот пластик на плоскую поверхность, он занял бы территорию Великобритании 1,5 раза, — сказал Велис.

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Проблема с мусором в Украине

Украина ежегодно перерабатывает лишь 5-7% из более 400 млн тонн производимых отходов.

После вспышки коронавируса обострилась ситуация з медотходами, которые в нашей стране часто выбрасывается незаконно, несмотря на то, что в Украине есть предприятия, готовые безопасно и законно утилизировать такой мусор.

Источник: Science