Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори щодо військових дій у Нагірному Карабасі. Про це Міністерство закордонних справ Вірменії заявило у Facebook.

– Ми вітаємо той факт, що Мінська група засудила застосування сили в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Також Міністерство вважає дії Туреччини та Азейбарджану, а також участь іноземних бойовиків неприпустимими, оскільки це може призвести до повномасштабної війни.

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– Вірменія продовжує врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі мирним шляхом. Задля припинення вогню ми готові співпрацювати з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі на основі домовленостей 1994-1995 років.

29 вересня Вірменія розглядала можливість підписання військового союзу з самопроголошеною республікою Нагірний Карабах. Прем’єр міністр Нікол Пашинян заявив про ймовірність визнання незалежності Карабаху

Фото: МЗС Вірменії