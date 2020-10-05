В Женеве установили самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 23 швейцарских франка за час, это $25.

По официальнным данным, на референдуме 58% голосов было отдано в поддержку этого решения. За установление такого МРОТ выступала коалиция профсоюзов с целью борьбы с бедностью и поддержки социальной интеграции.

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В Швейцарии минимальный уровень оплаты труда не установлен. Женева является четвертым из 26 кантонов, где было проведено голосование относительно установления МРОТ.

По словам государственного советника Женевы Мауро Поджиа, новый уровень оплаты труда затронет около 6% работников.

Профсоюзы уточняют, что выиграют от установления МРОТ примерно 30 тыс. человек, две трети которых — женщины. Также они установили, что пандемия коронавируса привела к тому, что значительная часть швейцарцев не могут себе позволить жить в Женеве.

Поджиа уточнил, что при 41-часовой рабочей неделе такой МРОТ дает доход около 4 тыс. швейцарских франков в месяц, а это около $4 тыс.

Рост заработной платы в Украине

В Украине средняя заработная плата в 2021 году вырастет на 15%, если минимальную повысят на 30%.

По оценкам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, повышение минималки не сильно повлияет на курс доллара. В то же время, незначительно оно может отразиться на инфляции.