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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Средняя зарплата в Украине в 2021 году может вырасти на 15% — НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что в 2021 году средняя заработная плата вырастет на 15%, если минимальную повысят на 30%.

Такой прогноз озвучил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. По его оценкам, повышение минималки не сильно повлияет на курс доллара. В то же время, незначительно оно может отразиться на инфляции.

— Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, но на экономику в целом влияет много факторов, — добавил он.

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Дмитрий Сологуб также добавил, что повышение минимальной зарплаты будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.

В июне этого года средняя зарплата в Украине выросла почти на 10% и составила 11 579 грн.

В разрезе регионов больше всего получали работники в Киеве — 16 393 грн, а меньше всего — в Черновицкой области (9 504 грн).

Источник: Интерфакс-Украина

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