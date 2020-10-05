У Женеві встановили найвищий у світі мінімальний розмір оплати праці (МРОТ) – 23 швейцарських франка за годину, це $25.

За офіційними даними, на референдумі 58% голосів було віддано на підтримку цього рішення. За встановлення такого МРОТ виступала коаліція профспілок з метою боротьби з бідністю і підтримки соціальної інтеграції.

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У Швейцарії мінімальний рівень оплати праці не встановлений. Женева є четвертим з 26 кантонів, де було проведено голосування щодо встановлення МРОТ.

За словами державного радника Женеви Мауро Поджіа, новий рівень оплати праці торкнеться близько 6% працівників.

Профспілки уточнюють, що виграють від встановлення МРОТ приблизно 30 тис. осіб, дві третини яких – жінки. Також вони встановили, що пандемія коронавірусу призвела до того, що значна частина швейцарців не можуть собі дозволити жити у Женеві.

Поджіо уточнив, що за 41-годинного робочого тижня встановлений МРОТ дає приносити дохід близько 4 тис. швейцарських франків на місяць, а це близько $4 тис.

Зростання заробітної плати в Україні

В Україні середня заробітна плата у 2021 році зросте на 15%, якщо мінімальну підвищать на 30%.

За оцінками заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, підвищення мінімалки не сильно вплине на курс долара. Водночас, незначним чином воно може відобразитися на інфляції.