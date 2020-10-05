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Факты / Мир

Впервые в Европе: трансгендер стал вице-премьером Бельгии

В бельгийском правительстве женщина-трансгендер Петра Де Суттер получила должность вице-премьера. Это первый подобный случай в ЕС.

Также она получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации.

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Петра Де Суттер — открытый трансгендер, ранее работала депутатом в Европарламенте. С началом политической карьеры она не скрывала свою гендерную ориентацию и активно поддерживала движение ЛГБТ.

Трансгендер стал вице-премьером Бельгии

К слову, по специальности Де Суттер гинеколог, ранее она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета.

Во Франции трансгендер стала мэром

Во Франции мэром города Тиюа-ле-Маршьенн впервые в истории страны стала официально признанная женщина-трансгендер — 55-летняя Мари Куа.

За нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался.

Источник: The Brussels Times

Фото: Petra De Sutter

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