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Факти / Світ

Вперше в Європі: трансгендер став віце-прем’єром Бельгії

У бельгійському уряді жінка-трансгендер Петра Де Суттер отримала посаду віце-прем’єра. Це перший подібний випадок в ЄС.

Також вона отримала портфель міністра у справах державних підприємств і державної адміністрації.

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Петра Де Суттер – відкритий трансгендер, раніше працювала депутатом в Європарламенті. З початком політичної кар’єри вона ніколи не приховувала свою гендерну орієнтацію та активно підтримувала рух ЛГБТ.

Трансгендер став віце-прем’єром Бельгії

До слова, за фахом Де Суттер гінеколог, раніше вона очолювала відділення репродуктивної медицини Гентського університету.

У Франції трансгендер стала мером

У Франції мером містечка Тіюа-ле-Марш’єнн вперше в історії країни стала офіційно визнана жінка-трансгендер – 55-річна Марі Куа.

За неї проголосували  14 муніципальних депутатів з 15, один утримався.

Джерело: The Brussels Times

Фото: Petra De Sutter

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