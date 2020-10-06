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Факты / Мир

Подарила зонтик и книгу. Тихановская встретилась с Меркель

Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На 45-минутной встречи, Тихановская говорила о протестах в Беларуси и политзаключенных. Сейчас важно остановить насилие и освободить их.

Тихановская подчеркнула, что ситуация в Беларуси — это не борьба против России или Европы, а внутренний белорусский кризис.

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— Главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением — и терпеть его больше не намерен, — заявила она.

Тихановская подарила Меркель бело-красно-белый зонтик и книгу Страна Беларусь на немецком.

Протесты в Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты. Большой митинг состоялся 4 октября в Минске.

Перед началом самого протеста в столице была замечена военная спецтехника, которую применяют для разгона митингов.

В Минске митингующие сломали водомет. Сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу.

Источник: Светлана Тихановская

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