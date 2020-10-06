Польша и Литва отзывают своих послов из Беларуси

Министерства иностранных дел Польши и Литвы вызвали своих послов из Беларуси для срочных переговоров.
Причина — заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о сокращении дипломатических представителей из этих стран.
Он предложил уменьшить количество литовских послов с 25 до 14, а польских — с 50 до 18.
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Представительство Европейского Союза в Беларуси назвало решение Минска контрпродуктивным и жалким.
— Литва и Польша должны отозвать своих представителей для консультации. Такие попытки нацелиться на отдельные государства-члены ЕС не смогут ослабить наше единство.
Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко
Власти Великобритании и Канады ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще ряда чиновников.
Они предусматривают запрет на въезд и замораживание активов.