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Факты / Украина / Политика

Польша и Литва отзывают своих послов из Беларуси

Министерства иностранных дел Польши и Литвы вызвали своих послов из Беларуси для срочных переговоров.

Причина — заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о сокращении дипломатических представителей из этих стран.

Он предложил уменьшить количество литовских послов с 25 до 14, а польских — с 50 до 18.

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Представительство Европейского Союза в Беларуси назвало решение Минска контрпродуктивным и жалким.

— Литва и Польша должны отозвать своих представителей для консультации. Такие попытки нацелиться на отдельные государства-члены ЕС не смогут ослабить наше единство.

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Власти Великобритании и Канады ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще ряда чиновников.

Они предусматривают запрет на въезд и замораживание активов.

Фото: European Union in Belarus

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