Подарувала парасольку та книгу. Тихановська зустрілась з Меркель

Світлана Тихановська зустрілась з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На 45-хвилинній зустрічі, Тихановська говорила про протести у Білорусі та політв’язнів. Нині важливо зупинити насильство і звільнити їх.

Тихановська підкреслила, що ситуація у Білорусі – це не боротьба проти Росії або Європи, а внутрішня білоруська криза.

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– Головна мета народу зараз – нові вибори. Важливо, щоб вони були проведені найближчим часом, оскільки 26 років народ жив під тиском – і терпіти його більше не має наміру,- заявила вона.

Тихановська подарувала Меркель біло-червоно-білу парасольку і книгу Країна Білорусь у німецькому перекладі.

Протести у Білорусі

У Білорусі продовжуються протести. Великий мітинг відбувся 4 жовтня у Мінську.

Перед початком самого протесту у столиці була помічена військова спецтехніка, яку застосовують для розгону мітингів.

У Мінську мітингувальники зламали водомет. Зняли з нього каністри з фарбувальною рідиною та вилили її на дорогу.

Джерело: Світлана Тихановська