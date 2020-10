Нобелевскую премию по химии в 2020 году получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна “за разработку метода изменения генома”.

Шарпентье и Дудна открыли один из самых острых инструментов генной технологии – так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9.

С их помощью можно изменить ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020