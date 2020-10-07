Нобелевскую премию по химии в 2020 году получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна “за разработку метода изменения генома”.

Шарпентье и Дудна открыли один из самых острых инструментов генной технологии – так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9.

С их помощью можно изменить ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

– Эта технология оказала революционное воздействие на науку о жизни, способствует онкотерапии и может воплотить мечту об излечении унаследованных болезней. С помощью генетических ножниц CRISPR/Cas9 теперь можно изменить код жизни за несколько недель, – говорится в сообщении Шведской королевской академии наук.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

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Нобелевская премия по химии 2019

В 2019 году Нобелевская премия по химии досталась за разработку литий-ионных батарей. Ее разделили Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Йошино.

Эти батареи широко используются в повседневной жизни. Они питают портативные гаджеты, благодаря которым мы можем общаться друг с другом, работать, учиться и многое другое.

На них ездят электрокары, что позволяет им проезжать значительные расстояния на одном заряде.