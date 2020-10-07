Нобелівську премію з хімії у 2020 році отримали Еммануель Шарпентьє та Дженніфер Дудна “за розробку методу редагування геному”.

Шарпентье і Дудна відкрили один з найгостріших інструментів генної технології – так звані генетичні ножиці CRISPR/Cas9.

З їх допомогою можна змінити ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

– Ця технологія мала революційний вплив на науку про життя, сприяє онкотерапіі та може втілити мрію про позбавлення від успадкованих хвороб. За допомогою генетичних ножиць CRISPR/Cas9 тепер можна змінити код життя за кілька тижнів, – йдеться в повідомленні Шведської королівської академії наук.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

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Нобелівська премія з хімії 2019

У 2019 році Нобелівська премія з хімії дісталася за розробку літій-іонних батарей. Її розділили Джон Гуденаф, Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино.

Ці батареї широко використовуються у повсякденному житті. Вони живлять портативні гаджети, завдяки яким ми можемо спілкуватися один з одним, працювати, вчитися і багато іншого.

На них їздять електрокари, що дозволяє їм проїжджати значні відстані на одному заряді.