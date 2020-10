Нобелівську премію з хімії у 2020 році отримали Еммануель Шарпентьє та Дженніфер Дудна “за розробку методу редагування геному”.

Шарпентье і Дудна відкрили один з найгостріших інструментів генної технології – так звані генетичні ножиці CRISPR/Cas9.

З їх допомогою можна змінити ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020