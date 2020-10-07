Тихановську оголосили у розшук у РФ

Білоруську опозиціонерку Світлана Тихановську оголосили у розшук на території Росії.

У базі даних розшукуваних осіб МВС Росії зазначено, що її оголошено у міжнародний розшук.

У картці вказана дата народження 11 вересня 1982 року, національність та місце народження – село Мікашевичі Лунінецького району Білорусі.

Читайте: Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Підставою для розшуку вказано кримінальну справу, однак номер статті не вказаний.

У Білорусі проти Тихановської порушене кримінальне провадження за статтею Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

Тихановська зустрічалась з Меркель

6 жовтня Світлана Тихановська мала зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Вони обговорили протести у Білорусі, нові вибори президента Білорусі та стратегію визволення політв’язнів.

Тихановська подарувала Меркель біло-червоно-білу парасольку та книгу про Білорусь.

Джерело: МВС РФ