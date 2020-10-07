Тихановську оголосили у розшук у РФ

Білоруську опозиціонерку Світлана Тихановську оголосили у розшук на території Росії.
У базі даних розшукуваних осіб МВС Росії зазначено, що її оголошено у міжнародний розшук.
У картці вказана дата народження 11 вересня 1982 року, національність та місце народження – село Мікашевичі Лунінецького району Білорусі.
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Підставою для розшуку вказано кримінальну справу, однак номер статті не вказаний.
У Білорусі проти Тихановської порушене кримінальне провадження за статтею Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.
Тихановська зустрічалась з Меркель
6 жовтня Світлана Тихановська мала зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Вони обговорили протести у Білорусі, нові вибори президента Білорусі та стратегію визволення політв’язнів.
Тихановська подарувала Меркель біло-червоно-білу парасольку та книгу про Білорусь.
Джерело: МВС РФ