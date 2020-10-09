Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що готовий піти у відставку.

– Щойно країна стане на шлях законності, готовий піти з поста президента Киргизстану, – сказав Жеенбеков у заяві.

За його словами, політична ситуація в країні досягла критичної точки.

– Для врегулювання ситуації, що склалася, ми повинні зробити наступні кроки. Анульовано результати виборів до парламенту. Тепер мають бути призначені нові парламентські вибори. Рішення щодо цього ухвалюватиме ЦВК. Ці заходи знизять нинішню політичну напруженість, – зазначив Жеенбеков.

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Жеенбеков вважає, що необхідно також відправити у відставку прем’єр-міністра і членів уряду, які працювали до кризи, що створить законні підстави для нових призначень.

– Щоб легітимізувати призначення нового прем’єр-міністра і членів уряду необхідні постанову парламенту і указ президента. Я готовий підписати відповідні укази, чекаю постанов парламенту, – підкреслив глава держави.

У Бішкеку з 5 жовтня проходять акції протесту, які почалися з виступів політичних партій, незадоволених підсумками парламентських виборів.

Центральна виборча комісія визнала недійсними підсумки виборів, за результатами яких до парламенту проходили чотири з 16 партій, які брали участь у виборчій кампанії; серед них три провладні – Бірімдик, Мекен Киргизстан і Киргизстан і опозиційна – Бутун Киргизстан.

У республіці вже створено кілька координаційних рад політичних партій з різними вимогами, зокрема люстрації всіх політиків, відставки глави держави і розпуску парламенту попереднього скликання.