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Факты / Мир

Трамп готов вернуться к публичным мероприятиям — врач

Президент США Дональд Трамп закончил курс лечения от Covid-19.

Он может вернуться к общественным мероприятиям в эти выходные, заявил его врач Шон Конли.

— Президент реагировал чрезвычайно хорошо на лекарства и оставался стабильным, — пояснил Конли.

Читайте: У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, температуры нет — отчет врача

Трамп 9 октября пройдет новый тест на коронавирус. На выходных у него запланированы очередные предвыборные встречи по стране.

10 октября Трамп планирует посетить штат Флорида.

Covid-19 у Трампа

Дональд Трамп заболел коронавирусом 2 октября. Тестирование подтвердило вирус у него и жены Мелании.

Сначала президент США планировал продолжать работать, но позже был госпитализирован в больницу.

7 октября в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.

Источник: ВВС

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