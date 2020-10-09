Президент США Дональд Трамп закончил курс лечения от Covid-19.
Он может вернуться к общественным мероприятиям в эти выходные, заявил его врач Шон Конли.
— Президент реагировал чрезвычайно хорошо на лекарства и оставался стабильным, — пояснил Конли.
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Трамп 9 октября пройдет новый тест на коронавирус. На выходных у него запланированы очередные предвыборные встречи по стране.
10 октября Трамп планирует посетить штат Флорида.
Covid-19 у Трампа
Дональд Трамп заболел коронавирусом 2 октября. Тестирование подтвердило вирус у него и жены Мелании.
Сначала президент США планировал продолжать работать, но позже был госпитализирован в больницу.
7 октября в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.