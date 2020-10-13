За несколько недель до выборов президента США компания Microsoft раскрыла масштабную хакерскую операцию, которая представляла угрозу избирательной инфраструктуре страны.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

— Сегодня мы приняли меры, чтобы остановить действие ботнета под названием Trickbot — одного из самых известных в мире распространителей вирусов-вымогателей, — отметили в компании.

Как подчеркнули в Microsoft, правительство США, а также независимые эксперты считают вирусы-вымогатели одной из самых больших угроз будущим выборам.

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Благодаря этим программам злоумышленники могут заразить компьютерную систему, которая используется для работы со списками избирателей или отчетности о результатах голосования.

— Мы заблокировали действие Trickbot на основании полученного постановления суда, а также благодаря технологическим действиям в партнерстве с телекоммуникационными провайдерами по всему миру, — уточнили в американской компании.

Компания Microsoft заявила, что российские хакеры, которые сломали кампанию Демократической партии 2016 года, вновь активизировались.

Хакеры, связанные с Россией, Китаем и Ираном, пытаются отслеживать людей и группы, причастные к президентским выборам в США в 2020 году.