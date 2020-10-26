Хакеры заблокировали сайт Нацбанка Беларуси

Белорусская группировка хакеров Киберпартизаны 26 октября заблокировала сайт Национального банка Беларуси. Нацбанк не присоединился к общенациональной забастовке, которую объявила оппозиционер Светлана Тихановская.

Об кибератаке хакеры написали в социальных сетях. Они утверждают, если учреждение не хочет поддержать народную забастовку, то они убедят ее присоединится.

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— Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их убедили, — говорится в сообщении.

В период с 12.45 до 15.00 интернет-пользователи сайта Нацбанка не могли получить доступ к нему. Выяснилось, что это была внешняя DDoS атака. Уполномоченные органы уже работают над решением проблем.

По состоянию на 17.30, доступа к официальному сайту Национального банка Беларуси нет.

Срок ультиматума истек: в Беларуси началась общенациональная забастовка

26 октября в Беларуси начался протест рабочих на крупнейших предприятиях, к которому ранее призвал экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

13 дней назад Тихановская объявила ультиматум, согласно которому непризнанный США, ЕС и Украиной президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить жестокие задержания участников протестов в Беларуси и отпустить политзаключенных. Но Лукашенко его проигнорировал.

Источник: Киберпартизани

Фото: Dreamstime