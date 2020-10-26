О 6.00 (за київським часом) 26 жовтня набуло чинності третє перемир’я між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабаху.
Азербайджан майже відразу заявив про зрив досягнутих домовленостей, йдеться у заяві Міноборони країни.
За даними Баку, під обстріл потрапили підрозділи азербайджанської армії поблизу села Сафіян після 5 хв перемир’я.
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Ermənistan yeni atəşkəs rejimini kobud surətdə pozdu
Oktyabrın 26-da saat 08.00-dan yeni humanitar atəşkəs rejiminin…
Опубліковано Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Неділя, 25 жовтня 2020 р.
Версія Вірменії
У Міноборони Вірменії заперечили заяву азербайджанської сторони про порушення ними перемир’я.
Представник Міноборони Шушан Степанян уточнила, що це азербайджанська армія стріляла по північно-східних позиціях у Карабаху.
Կոպտորեն խախտելով ԱՄՆ-ում ձեռք բերված հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, ադրբեջանական կողմը ժամը 8:45-ի…
Опубліковано Shushan Stepanyan Неділя, 25 жовтня 2020 р.
Ситуація у Нагірному Карабаху
Про чергове перемир’я між Вірменією та Азербайджаном стало відомо ввечері 25 жовтня. Домовленості були досягнуті під час візиту міністрів закордонних справ обох країн до США.
10 жовтня у Москві Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Проте того ж дня військові відомства обох країн почали обмінюватися звинуваченнями щодо недотримання цих домовленостей.
Загострення між сторонами почалося 27 вересня і вже стало найбільшим після закінчення Карабахської війни 1994 року.
Джерело: Міноборони Азербайджану, Шушан Стапанян