О 6.00 (за київським часом) 26 жовтня набуло чинності третє перемир’я між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабаху.

Азербайджан майже відразу заявив про зрив досягнутих домовленостей, йдеться у заяві Міноборони країни.

За даними Баку, під обстріл потрапили підрозділи азербайджанської армії поблизу села Сафіян після 5 хв перемир’я.

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Ermənistan yeni atəşkəs rejimini kobud surətdə pozdu Oktyabrın 26-da saat 08.00-dan yeni humanitar atəşkəs rejiminin… Опубліковано Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Неділя, 25 жовтня 2020 р.

Версія Вірменії

У Міноборони Вірменії заперечили заяву азербайджанської сторони про порушення ними перемир’я.

Представник Міноборони Шушан Степанян уточнила, що це азербайджанська армія стріляла по північно-східних позиціях у Карабаху.

Կոպտորեն խախտելով ԱՄՆ-ում ձեռք բերված հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, ադրբեջանական կողմը ժամը 8:45-ի… Опубліковано Shushan Stepanyan Неділя, 25 жовтня 2020 р.

Ситуація у Нагірному Карабаху

Про чергове перемир’я між Вірменією та Азербайджаном стало відомо ввечері 25 жовтня. Домовленості були досягнуті під час візиту міністрів закордонних справ обох країн до США.

10 жовтня у Москві Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Проте того ж дня військові відомства обох країн почали обмінюватися звинуваченнями щодо недотримання цих домовленостей.

Загострення між сторонами почалося 27 вересня і вже стало найбільшим після закінчення Карабахської війни 1994 року.

Джерело: Міноборони Азербайджану, Шушан Стапанян